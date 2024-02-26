Силуанов заявил, что сдвиги, начавшиеся в мировой экономике, безболезненно не проходят

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В мировой экономике происходят сдвиги, подобные трансформации не проходят безболезненно. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что развивающиеся экономики обогнали по своему потенциалу страны G7.

"Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера", – отметил он.

Министр рассказал, что в 2011 году встречался с экономистом Реем Далио, который в своих исследованиях указывал, что в мире неоднократно происходила смена формаций, когда на место "тормозящих" стран приходили новые. По мнению экономиста, в такие моменты всегда происходили политические обострения.

Силуанов считает, что сейчас происходит такая же ситуация, переломный момент в мире. Он подчеркнул, что санкции и ограничения в отношении Китая и России являются последствиями смены парадигмы.

По словам главы Минфина, очевидным становится тот факт, что экономика России выдержала санкционное давление и выросла в прошлом году на 3,6%. Он отметил, что власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.

Ранее сообщалось, что Минфин не будет вводить налог на сверхприбыль в 2024 году. Заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, говоря об этом, заявил, что Минфин также не планирует повышать ставки НДФЛ и вводить другие изменения.



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