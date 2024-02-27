Эксперт заявил, что соглашения по картам "Мир" за рубежом могут пересмотреть из-за санкций

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На фоне санкций США договоренности, которые Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на председателя комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимура Аитова.

"Нет единого подхода во всех этих проектах: где-то принимают карты отдельные банки, где-то решения приняты на основе национальных банков-регуляторов, и все это также может быть подвергнуто пересмотру – я имею в виду прием карт "Мир", – поделился Аитов.

Он добавил, что у зарубежных компаний существуют риски продолжения работы с НСПК. Это может повлечь санкции для любого контрагента, уточнил Аитов.

По словам эксперта, карта "Мир" способна быть и кообрендинговой (продукт сотрудничества двух организаций: банка и партнерской компании). Белорусскую карту россияне приобрести все еще смогут, однако сами банки Белоруссии, обслуживающие транзакции "Мир", тоже могут оказаться под угрозой, сказал Аитов.

При этом он добавил, что слишком обращать внимание на новые санкции не нужно, поскольку можно ездить в другие страны с наличными средствами или с картами дружественных государств.

23 февраля американский Минфин ввел санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по картам "Мир". Вместе с тем под рестрикциями оказались банки РФ "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Челиндбанк, Ростфинанс, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк, СПБ банк.

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