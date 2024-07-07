Sohu: Китай удивила реакция Путина на предложение Японии по Курилам

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Отказ Владимира Путина на предложение Японии по крупным инвестициям в развитие Дальнего Востока на обмен на теоретическую передачу Курильских островов вызвало в Китае удивление. Об этом сообщает издание Sohu.

По данным газеты, речь идет о площадке островов, из-за которых в Токио пошли бы на многое. РФ предложили сделку, по которой двусторонние отношения могли бы нормализоваться. Также договор помог бы в развитии региона РФ, однако российский лидер отказался и назвал Курилы суверенной территорией страны, отметило издание.

"Многие люди были в замешательстве относительно России", – подчеркивается в сообщении.

По словам авторов статьи, такой договор способен был поставить под угрозу безопасность РФ, поскольку на Курильских островах могли развернуть америкнские военные базы.

Ранее японские СМИ писали, что Токио следует пока отложить свои переговоры с РФ по поводу Курильских островов. По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах с российской стороной по "северным территориям".

На это Владимир Путин заявил, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Он подчеркнул, что РФ со своей стороны не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.

