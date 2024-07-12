В Японии отметили разработку Россией новых видов оружия

Фото: 123RF/bumbledee

Белая книга по обороне, ежегодный доклад министерства обороны Японии, отмечает разработку Россией новых видов оружия и увеличение численности армии, передает РИА Новости.

"После начала вторжения на Украину произошла ориентация на увеличение числа личного состава и реорганизацию и укрупнение войск", – указано в документе.

Там также отмечается, что Россия, несмотря на санкции, может вести боевые действия длительное время, а в 2023 году РФ сумела нарастить производственные мощности военной промышленности в четыре раза. Кроме того, в прошлогоднем аналогичном докладе утверждалось, что Россия из-за конфликта на Украине "во многом потеряла свою военную силу", однако в этом году подобная оценка отсутствует.

Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости наращивания обеспечения ВС РФ современным оружием и техникой предприятиями ОПК. По его словам, речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.

