Фицо напомнил Зеленскому, что он не его слуга

Фото: ТАСС/АР/Darko Vojinovic

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не является его слугой. Слова политика приводит ТАСС.

Он рассказал, что вернулся "к обмену взглядами" с украинским лидером во время последнего саммита Евросоюза.

По словам Фицо, Зеленский раскритиковал его во время пресс-конференции, а также раскрыл общественности содержание их конфликта. Политик обратил внимание, что украинский президент также стал "более высокомерным и дерзким" в его адрес в своих публикациях в социальных сетях.

Премьер Словакии подчеркнул, что он осознает, под каким давлением находится Зеленский. Фицо также обратил внимание, что Запад дает украинскому лидеру практически все, что он просит "по корыстным политическим и властным причинам".

"Но я не ваш слуга, который не может выразить собственное мнение и который обязан помогать только вам и ничего от вас не ждать", – заявил он.

Ранее Фицо указал, что Украина заплатит жестокую цену за "западную авантюру". Политик также выразил недоумение тем, что украинское политическое руководство "тянет целую страну в катастрофу". По его мнению, переговорная позиция Украины становится лишь хуже с каждым днем.

