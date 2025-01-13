Bloomberg: Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ

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Страны Европы могут не достичь целевых показателей запасов газа на следующую зиму в связи с остановкой транзита российского газа через территорию Украины. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в материале издания, сейчас мир готовится к "борьбе за поставки природного газа".

"<...> что продлит страдания потребителей и заводов в испытывающей нехватку энергии Европе из-за высоких счетов", – считают журналисты.

В свою очередь, стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp Франциско Бланч считает, что в 2025 году в Европе возникнет дефицит энергоносителей. При этом запасы газа сокращаются из-за холодной погоды.

Так, по данным агентства, для покрытия спроса Европе потребуется импортировать дополнительно до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.

"Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину 1 января. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

В Москве считают Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности.