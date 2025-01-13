Bloomberg: Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ

13 января, 11:46Экономика
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Страны Европы могут не достичь целевых показателей запасов газа на следующую зиму в связи с остановкой транзита российского газа через территорию Украины. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается в материале издания, сейчас мир готовится к "борьбе за поставки природного газа".
"<...> что продлит страдания потребителей и заводов в испытывающей нехватку энергии Европе из-за высоких счетов", – считают журналисты.
В свою очередь, стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp Франциско Бланч считает, что в 2025 году в Европе возникнет дефицит энергоносителей. При этом запасы газа сокращаются из-за холодной погоды.
Так, по данным агентства, для покрытия спроса Европе потребуется импортировать дополнительно до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.
"Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину 1 января. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.
В Москве считают Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности.
Россия прекратила транзит газа в Евросоюз через Украину