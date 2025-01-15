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На Украине перестанут формировать новые бригады вооруженных сил, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Forbes.

"В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые", – отметил военный обозреватель Дэвид Экс.

По данным издания, подобное решение было принято после распада 155-й механизированной бригады. Отмечается, что из 5 800 военнослужащих бригады примерно 1 700 дезертировали. Это стало причиной развала подразделения еще до его прибытия в Красноармейск.

Ранее военнослужащие из 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали газете The Washington Post, что исчерпали силы из-за боевых действий. Некоторые представители бригады отмечали, что подразделению катастрофически не хватает личного состава на ключевых тыловых позициях.

