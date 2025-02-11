ТАСС: взрывы произошли в нескольких областях Украины

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Серии взрывов произошли в нескольких городах и областях Украины в ночь на 11 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Взрывы были слышны в Харьковской области – в самом Харькове и городе Мерефа. Помимо этого, о звуках взрывов сообщали в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях. Подробности случившегося не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах страны, включая Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую и прочие области.

Российские войска ранее поразили инфраструктуру военных аэродромов украинской армии. Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. В этих целях также использовались ударные беспилотники.

В общей сложности поражение удалось нанести инфраструктуре аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ, располагавшимся на территории 142 районов.