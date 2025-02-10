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РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прозвучала в Киеве – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Не менее двух взрывов прогремело в Киеве в ночь на 10 февраля. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Кроме того, взрывы этой ночью прозвучали в Полтаве и Миргороде Полтавской области, в Вознесенске Николаевской области и в районе Сум.

В настоящее время в Киеве и 13 областях Украины действует воздушная тревога.

В конце января Минобороны РФ сообщало о поражении критически важных объектов газоэнергетической инфраструктуры Украины. Для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

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