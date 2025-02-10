В Харьковской области остановили добычу газа

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В Харьковской области приостановлена добыча газа на месторождении в поселке Водяное, которое разрабатывалось на протяжении последних десяти лет. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Из-за полной утраты оборудования и производственных мощностей компания больше не может вести добычу углеводородов", – говорится в публикации.

Отмечается, что была уничтожена установка, принадлежавшая компании "Системоинженеринг". Авария привела к остановке работы всех близлежащих месторождений газа из-за взаимосвязанной системы газопроводов.

Минобороны России 9 февраля сообщало, что ВС РФ нанесли массированные удары по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника.

В конце января российские военнослужащие также поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины. Для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.