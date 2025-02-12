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РИА Новости: взрывы прогремели в Николаеве и Сумах на Украине

Несколько взрывов произошло в Николаеве и Сумах на Украине – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела ночью в Николаеве и Сумах на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся. На данный момент воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины, включая Киевскую, Сумскую, Харьковскую и другие области.

В ночь на 11 февраля ночные взрывы также прогремели в нескольких городах и областях Украины. О звуках взрывов сообщалось в Харькове и городе Мерефа, а также в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ночью нанесла групповой удар при помощи высокоточного оружия и БПЛА по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивал ВПК Украины.

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ

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