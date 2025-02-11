Жители Кривого Рога вышли на митинг из-за отсутствия отопления

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Жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины вышли на митинг в связи с отсутствием отопления. Они выступают с требованием о восстановлении подачи тепла в дома, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, в городе с декабря 2024 года нет отопления в 600 домах. В связи с этим горожане перекрыли дорогу рядом с местной энергокомпанией. Они требуют, чтобы им устроили встречу с ее руководством.

Ранее СМИ сообщали, что Украина столкнулась с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя. Длительные отключения электричества могут сделать города страны непригодными для жизни, что приведет к серьезному оттоку населения, отмечалось в материале.

Такая ситуация может повлечь за собой появление в стране городов-призраков без электричества. Бывший военный ВСУ Виктор Коваленко предупреждал, что зима в этом году станет самой сложной для Украины с февраля 2022 года.

