Мэр Киева Кличко: пожары произошли в Киеве после серии взрывов

Фото: телеграм-канал "ДСНС України"

Несколько пожаров начались в разных районах Киева после серии взрывов, сообщает aif.ru со ссылкой на мэра столицы Украины Виталия Кличко.

В свою очередь, в Госслужбе Украины по ЧС заявили, что одно из сильных возгораний пришлось на двухэтажное складское здание, где огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

Однако по данным СМИ, сразу после взрывов в некоторых районах Киева отключилось электричество.

Между тем в ночь на 12 февраля в Николаеве и Сумах произошли серии взрывов. В частности, воздушная тревога объявлялась в Киевской и Харьковской областях Украины.



Ранее российская армия нанесла групповой удар при помощи высокоточного оружия и БПЛА по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивал военно-промышленный комплекс Украины. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению БПЛА.

