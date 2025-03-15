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15 марта, 07:16

Происшествия

Более 35 беспилотников уничтожены за ночь в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме свыше 35 беспилотников ВСУ в Воронежской области в ночь на 15 марта. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате массированной воздушной атаки пострадавших среди мирных жителей нет. Каких-либо разрушений на земле также не выявлено.

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА. Гусев напомнил, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников, лучше всего сообщить о них по телефону 112.

Подразделения ПВО прошедшей ночью также отражали атаку беспилотников в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области. В результате произошедшего никто не пострадал.

Еще одна группа дронов была уничтожена в Белгородской области. Вместе с тем небольшие повреждения получили ряд частных домов в некоторых населенных пунктах региона.

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