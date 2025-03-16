За неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области. По данным Минобороны, в боях Вооруженные силы Украины потеряли свыше двух тысяч бойцов. В настоящее время российская армия завершает освобождение Курской области, а столкновения уже переместились в соседнюю Сумскую область Украины.

На освобожденных территориях инженерные войска приступили к разминированию жилых секторов и предприятий. Основная задача – очистить от мин жилые дома, сельскохозяйственные угодья, линии электропередачи, дороги и мосты.

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