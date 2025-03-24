Над регионами РФ уничтожены 28 украинских БПЛА

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Средства российской системы ПВО вечером 23 марта сбили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве добавили, что 17 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Белгородской области и один дрон был сбит над территорией Брянской области.

Немногим ранее, в период с 21:25 до 22:20 по московскому времени 23 марта, дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА. Пять вражеских дронов были уничтожены над Крымом и еще по одному беспилотнику было сбито в небе над Курской и Белгородской областями.

Днем ранее средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами РФ.

