23 марта, 23:41Происшествия
Силы ПВО сбили 7 украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
В период с 21:25 до 22:20 по московскому времени были сбиты пять вражеских дронов над Крымом и еще по одному беспилотнику в небе над Курской и Белгородской областями.
Ранее российские силы сбили еще четыре украинских БПЛА. Воздушные цели были уничтожены над территорией Крыма. День назад средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами РФ.