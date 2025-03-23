Силы ПВО сбили 7 украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

В период с 21:25 до 22:20 по московскому времени были сбиты пять вражеских дронов над Крымом и еще по одному беспилотнику в небе над Курской и Белгородской областями.

Ранее российские силы сбили еще четыре украинских БПЛА. Воздушные цели были уничтожены над территорией Крыма. День назад средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами РФ.

