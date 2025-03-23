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23 марта, 22:42

Происшествия

Российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА удалось сбить в период с 21 до 21:15 по московскому времени.

Ранее средства противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России. В частности, 29 БПЛА было сбито и подавлено над территорией Ростовской области, 20 беспилотников – над территорией Астраханской области.

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