Шесть БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем

Фото: министерство обороны сРФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атака была отражена 27 апреля в период с 20:50 по 22:00 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, пять беспилотников самолетного типа были уничтожены над Крымом и еще один БПЛА над акваторией Черного моря.

В ночь на 27 апреля дежурным средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. По данным Минобороны РФ, дроны ВСУ были сбиты в период с 23:00 до 04:00 по московскому времени.

Из-за атаки украинских беспилотников ранее был разрушен храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево. Власти Белгородской области планируют его восстановить и расширить.

