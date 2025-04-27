27 апреля, 23:05Происшествия
Шесть БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем
Фото: министерство обороны сРФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Атака была отражена 27 апреля в период с 20:50 по 22:00 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, пять беспилотников самолетного типа были уничтожены над Крымом и еще один БПЛА над акваторией Черного моря.
В ночь на 27 апреля дежурным средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. По данным Минобороны РФ, дроны ВСУ были сбиты в период с 23:00 до 04:00 по московскому времени.
Из-за атаки украинских беспилотников ранее был разрушен храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево. Власти Белгородской области планируют его восстановить и расширить.
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