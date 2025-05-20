Трамп заявил, что система ПРО "Золотой купол" нужна США для выживания

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Президент США Дональд Трамп отметил, что создаваемая в стране система противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" необходима Штатам для выживания. Об этом он заявил во время выступления с главой Пентагона Питом Хегсетом в Белом доме.

По словам Трампа, "Золотой купол" будет включать наземные, морские и космические системы. В частности, на орбите появятся сенсоры и перехватчики.

Глава Белого дома добавил, что власти Канады также выразили заинтересованность в том, чтобы быть под защитой американской ПРО. В связи с этим Вашингтон в скором времени начнет переговоры с Оттавой.

Администрация США планирует ассигновать на "Золотой купол" около 175 миллиардов долларов. При этом на создание новой системы ПРО потребуется чуть меньше трех лет.

В свою очередь, Хегсет заявил, что данная система будет предназначена в том числе для перехвата ядерных вооружений.

"Мы защитим родину от крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, беспилотников, будь то в конвенциональном или ядерном оснащении", – цитирует главу Пентагона ТАСС.

В марте этого года стало известно, что военные США в срочном порядке начали разрабатывать систему противоракетной обороны "Золотой купол" для защиты территории Штатов от ракет большой дальности.

По информации журналистов, Белый дом призвал Пентагон не экономить средства на создании системы и назвал его одним из ключевых оборонных приоритетов Трампа. Администрация США планирует сделать систему, аналогичную израильскому "Железному куполу". Тем не менее система США будет сильно отличаться от него.