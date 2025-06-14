Путин поздравил Трампа с днем рождения

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Президенту США сегодня исполнилось 79 лет", – сказал Ушаков.

Лидеры России и США также выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня.

Телефонный разговор президентов состоялся 14 июня. Разговор продолжался 50 минут. Он был содержательным и весьма полезным, отметил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Путин и Трамп обсудили военную операцию Израиля против Ирана. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. При этом президенты не исключили возвращения к переговорному треку по Ирану.