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Будущую европейскую архитектуру безопасности рано или поздно придется обдумать вместе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что только сильная Европа сможет договориться с Россией.

Как уточнил Песков, от совместного построения архитектуры безопасности "никуда не деться". Однако, обратил политик внимание, что в настоящий момент точек соприкосновения для каких-либо соглашений с европейскими странами нет, поскольку они "заточены" на войну.

"Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения", – добавил представитель Кремля.

Песков также заявил, что Москва регулярно контактирует с Вашингтоном. Такое общение помогает сторонам понимать позиции друг друга и двигаться дальше.

Ранее Обран рассказал, страны Евросоюза считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар. Подобными планами руководство ЕС пытается подменить свою основную цель по укреплению благополучия сообщества.

Между тем замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США скоро проведут третий раунд переговоров "по обоюдным раздражителям". По его словам, сформировался комплекс вопросов как более легких, так и трудных. Однако, отметил он, в отношениях с Штатами вопросы не могут быть легкими.