Орбан заявил, что только у сильной Европы получится договориться с Россией

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Европа в настоящий момент слишком слаба для достижения каких-либо соглашений с Россией, переговоры должны вестись с позиции силы. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире французского телеканала LCI, сообщает News.ru.

"Сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее", – считает глава венгерского правительства.

Как при этом отметил Орбан, угрозы полномасштабной войны в Европе нет, так как у России, по его мнению, на данный момент недостаточно ресурсов.

Премьер Венгрии также призвал не оценивать Европу через призму личности Владимира Путина. Западные страны должны быть сильными "как с Россией, так и без нее", подчеркнул он.

Ранее Орбан высказал мнение, что страны Евросоюза считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар. По его словам, этими планами руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу по укреплению благополучия сообщества.

Кроме того, глава венгерского правительства выразил обеспокоенность продолжающимися попытками лидеров Евросоюза захватить власть в сообществе, ограничив права отдельных государств.