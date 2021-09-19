Военный самолет разбился в США

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Военный самолет разбился в районе Лейк-Уорт в американcком штате Техас, сообщает "Газета.ру".

В результате происшествия ранены и госпитализированы два человека. В то же время не исключается, что травмы получило большее число людей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По некоторым данным, пилот запутался в линиях электропередачи, позже его доставили в больницу.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".