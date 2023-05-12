СК РФ попросит арестовать подозреваемую в убийстве ребенка на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следствие намерено ходатайствовать об аресте москвички 1981 года рождения, подозреваемой в убийстве своего четырехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Фигурантка доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу. Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают сбор доказательной базы уголовного дела.

Как выяснил РЕН ТВ, подозреваемая страдает шизофренией. По данным источника телеканала, женщина стояла на учете в в психоневрологическом диспансере. Известно, что после совершения преступления она сфотографировала тело ребенка.

Тело четырехлетнего мальчика обнаружили накануне в одной из квартир на Рублевском шоссе. Специалисты зафиксировали у него признаки удушения, а также ножевое ранение шеи. В убийстве ребенка заподозрили мать, ее задержали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

