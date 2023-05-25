Российские системы "Солнцепек" поразили опорные пункты ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" уничтожила опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Также авиация РФ нанесла удары по украинским опорникам на авдеевском и лисичанском направлениях.

Помимо этого, по словам Астафьева, российские артиллеристы уничтожили 3 миномета и 7 артиллерийских орудий украинских войск на огневых позициях около населенного пункта победа в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе пролива Босфор. По информации ведомства, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.

До этого стало известно, что в зоне СВО впервые в мире был использован российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" в полностью автоматическом режиме для устранения целей в боевых условиях.