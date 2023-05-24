09:15Политика
ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в полностью автоматическом режиме
Фото: телеграм-канал "Минобороны Москвы"
Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне СВО впервые в мире был использован в полностью автоматическом режиме для устранения целей в боевых условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
"Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта, <...> то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы", – объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что в это время ЗРК работал в активном и пассивном режимах радиолокации, что повысило его помехозащищенность и возможности по обнаружению целей. В результате комплекс сбил несколько украинских боевых самолетов и беспилотников.
В конце апреля сообщалось, что ВС РФ начали применять в рамках спецоперации на Украине новейшие танки Т-14 "Армата". Предварительно боевые машины оснастили дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов.
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