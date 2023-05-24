МО РФ показало кадры уничтожения атаковавших корабль "Иван Хурс" БПЛА ВСУ в районе Босфора

Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры ликвидации украинских беспилотников, атаковавших российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор.

На кадрах ведомства видно движение быстроходного катера, по которому ведется огонь. Удары по судну совершались из штатного вооружения российского корабля.

Как ранее стало известно, атака на корабль произошла 24 мая в 05:30. Инцидент произошел в 140 километрах к северо-восточной части Босфора.

Российский корабль "Иван Хурс" выполнял функции по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". После диверсий на "Северных потоках", пояснили в Минобороны РФ, российские военные регулярно обеспечивают защиту важных энергетических объектов.

