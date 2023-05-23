Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты США над Балтийским морем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Истребитель Су-27 подняли в небо над акваторией Балтийского моря для недопущения нарушения госграницы с РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"23 марта 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели", – говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, обнаруженными целями оказались два стратегических бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил (ВВС) США. После удаления объектов от госграницы РФ истребитель вернулся на аэродром.

В Минобороны РФ обратили внимание, что в ходе выполнения операции самолет не нарушил госграницу и выполнял действия в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого Су-27 поднялся в небо после обнаружения приближающихся к границе РФ самолетов Германии и США. Обнаруженными целями оказались Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции. В ходе операции граница не была нарушена.

