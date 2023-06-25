Украинские силовики обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 25 июня центр Донецка из РСЗО HIMARS, есть пострадавшие. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"Удар был нанесен по району бизнес-центра "Акула", предварительно, есть пострадавшие", – уточнил собеседник агентства.

В экстренных службах добавили, что украинские силовики ударили по городу из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 400 военных. Также на южно-донецком и запорожском направлениях украинцы за сутки лишились свыше 170 солдат, а также танка, четырех броневиков и четырех гаубиц.

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