Глава Белгородской области сообщил о срабатывании системы ПВО в Валуйках

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины больше часа обстреливали город Валуйки Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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По его словам, система противовоздушной обороны сбила три цели на подлете к городу и один беспилотник. Еще 12 снарядов из РСЗО "Град" ВСУ выпустили по частному жилому сектору.

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В результате пострадала одна женщина. Ее доставили в Валуйскую ЦРБ с осколочными ранениями грудной клетки.

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Кроме того, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы на месте.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинских войск по Макеевке в ДНР получило повреждение здание одной из местных больниц. Предварительно, есть пострадавшие.

До этого ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области. Один из снарядов при этом попал в частный жилой дом.

Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ