12:30Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Украинские боевики обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района", – говорится в сообщении.
Старовойт пообещал рассказать о подробностях обстрела позже.
Ранее Старовойт заявил, что в приграничном поселке Теткино под обстрел попала школа. По его словам, всего было 12 "прилетов".
В результате обстрела никто не пострадал, однако здание школы, а также жилой дом получили повреждения.
ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области
Читайте также