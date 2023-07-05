ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района", – говорится в сообщении.

Старовойт пообещал рассказать о подробностях обстрела позже.

Ранее Старовойт заявил, что в приграничном поселке Теткино под обстрел попала школа. По его словам, всего было 12 "прилетов".

В результате обстрела никто не пострадал, однако здание школы, а также жилой дом получили повреждения.

ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области