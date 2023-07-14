Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Заложенное взрывное устройство стало причиной взрыва машины в Белгороде, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.

"По предварительным данным, 14 июля 2023 года во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной города Белгорода в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины", – говорится в сообщении.

В результате происшествия травмы получили водитель 1987 года рождения и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт.

На территории ЧП работает команда следователей и криминалистов регионального управления СК. Был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

О взрыве в Белгороде утром 14 июля рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, угрозы для жителей соседних домов и квартир не выявили. Всех пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями ног. Врачи заявили, что они поступили в больницу в состоянии средней тяжести.

