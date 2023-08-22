Глава ГУР Украины Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

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Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Буданов заявил, что в планах Украины уничтожать на полуострове все российское.

"Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите", – сказал глава ГУР.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о происшествии на Крымском мосту. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристам и жителям полуострова рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

Жертвами атаки стала семья Белгородской области, мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". По информации Национального антитеррористического комитета, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами украинской армии. В результате этого на мосту повреждена автодорожная составляющая.



Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму