В офисе Зеленского прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал Baza

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является незаконным, и отметил, что подобные сооружения недолговечны. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны... Вне зависимости от причин разрушения", – отметил он.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о происшествии на Крымском мосту. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристам и жителям полуострова рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

Жертвами атаки стала семья Белгородской области, мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". По информации Национального антитеррористического комитета, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами украинской армии. В результате этого на мосту повреждена автодорожная составляющая.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать произошедшее на Крымском мосту.

Отвечая на вопросы украинских СМИ, Юсов процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который заявлял, что Крымский мост – "лишняя" конструкция.



Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановлено