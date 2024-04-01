ВС РФ нанесли удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого 1 апреля взлетали украинские самолеты и вертолеты. Об этом РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег из Днепропетровской области.

По его словам, удар нанесли в 16:45, агентура сообщила о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало в аэропорту активность ВВС Украины, подчеркнул Лебедев.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила временный пункт дислокации наемников, которые воевали на стороне Украины. По данным Минобороны РФ, объект находился около Харькова. В результате удара поражены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, указали в Минобороны РФ.