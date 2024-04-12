РБК: Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

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Минтранс России поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Речь идет о 50 отечественных авиагаванях, которые относятся к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры. Именно в этих аэропортах, по данным ведомства, есть большой риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае атаки дронов.

В связи с возникшей угрозой от аэропортов и их служб безопасности потребовали научиться определять модели беспилотников. Это, по версии ведомства, позволит предотвращать атаки БПЛА и производимые ими взрывы.

Кроме того, Минтранс и подведомственные агентства разработали комплекс мер по защите отдельных транспортных объектов от БПЛА.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов "Ступор". При ее создании учитывались рекомендации Минобороны РФ, Росгвардии, российских спецслужб. Искусственный интеллект, заложенный в программный комплекс "Ступора", позволяет ему работать без помощи оператора комплекса.

