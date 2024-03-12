В РФ разработали полностью автономный дронопорт с возможностью анализа данных

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Российские разработчики создали полностью автономный дронопорт, способный самостоятельно анализировать данные. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

Разработчики внедрили в роботизированные станции обслуживания беспилотников "Русдронопорт" технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому полеты БПЛА можно организовать в автономном режиме без привлечения внешнего пилота. Записанные во время полета данные передаются на станцию, после чего их можно проанализировать.

"Мы отмечаем рост внимания заказчиков к все более автономным решениям. И мы в нашу систему интегрировали модули с искусственным интеллектом. Дрон в нужное время автоматически вылетает из станции и выполняет свою миссию", – рассказал гендиректор компании-разработчика Николай Ряшин.

По его словам, разработка может стать полезной промышленным предприятиям и объектам критически важной инфраструктуры, где мониторинг территории проводится на постоянной основе.

Стоимость обычной версии дронопорта начинается от 3,5 миллиона рублей. Новая разработка с искусственным интеллектом будет стоить дороже примерно на 30%.

До этого в РФ создали комплексную систему защиты объектов от дронов "Ступор". При разработке системы во внимание принимались основные требования потенциальных пользователей, включая Минобороны РФ, Росгвардию, российские спецслужбы.

