Два человека погибли при обстреле ВСУ Волновахи

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Два человека погибли и четверо пострадали в результате обстрелов Волновахи ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель СК РФ, передает ТАСС.

Он также уточнил, что один из снарядов попал по гражданскому объекту – складам.

Кроме того, по информации пресс-службы МЧС России, двое сотрудников ведомства также получили ранения в Волновахе. Они попали под повторный обстрел, когда ехали собирать информацию о характере разрушений после утреннего артиллерийского удара, произошедшего 5 июля.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники МЧС России были госпитализированы. Также в пресс-службе уточнили, что осколками был поврежден служебный автомобиль.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем телеграм-канале, что в результате украинских обстрелов по республике погибли два мирных жителя и еще 15 пострадали, в том числе подросток.

30 июня украинские войска обстреляли поселок Владимировка Донецкой Народной Республики, в результате чего погибла женщина 1942 года рождения.

25 июня три мирных жителя погибли и девять пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По его словам, украинские военные совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов, в том числе кассетного типа, из реактивной и ствольной артиллерии.

