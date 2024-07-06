06 июля, 08:42Происшествия
Один человек погиб в результате обстрела ВСУ севера Донецка
Фото: ТАСС/Александр Река
Один человек погиб, еще один пострадал из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевского района Донецка. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале.
Он уточнил, что анкетные данные погибшего мужчины уточняются. Также ранения получила девушка 2003 года рождения.
Ранее два человека погибли и четверо пострадали при обстреле украинской армией Волновахи ДНР. Один из снарядов попал по складам. Также ранения получили двое сотрудников МЧС РФ, которые оказались под повторной атакой, когда направлялись собирать информацию о характере разрушений после артиллерийского удара. Они госпитализированы.
Также 25 июня три мирных жителя погибли и девять пострадали из-за обстрела ВСУ Донецка. Всем пострадавшим оказали медпомощь. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские военные совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов.
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