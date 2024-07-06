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06 июля, 16:12

Политика

ПВО ВС РФ сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Противовоздушная оборона российской армии сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 14:20 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

В ночь на 6 июля российским силам также удалось уничтожить в общей сумме восемь украинских дронов самолетного типа над регионами РФ. В частности, семь дронов были сбиты над территорией Курской области и еще один БПЛА – над Белгородской областью.

Кроме того, этой ночью атаке подверглись несколько гражданских объектов Краснодарском крае. Так, после падения обломков БПЛА на нефтебазе в Павловском районе загорелся резервуар по хранению топлива.

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