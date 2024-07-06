Силы ПВО уничтожили за ночь восемь беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 июля уничтожили в общей сумме восемь украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, семь дронов были сбиты над территорией Курской области и еще один БПЛА – над Белгородской областью.

В результате ночного обстрела ВСУ белгородского Шебекино пострадал охранник одного из местных предприятий. Он получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья.

Бойцы территориальной самообороны доставили охранника в районную больницу. После оказанной медпомощи врачи отпустили его домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, несколько гражданских объектов подверглись этой ночью атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае. В частности, после падения обломков БПЛА на нефтебазе в Павловском районе загорелся резервуар по хранению топлива.