Один человек пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина получил различные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшим оказался охранник одного из местных предприятий, на территорию которого прилетел снаряд ВСУ. Он получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья.

Бойцы территориальной самообороны доставили охранника в районную больницу. После оказанной медпомощи врачи отпустили его домой на амбулаторное лечение. От госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, различные повреждения были зафиксированы в 11 частных домах, где в результате обстрела были выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и надворные постройки. В один из домов произошло прямое попадание снаряда.

Остекление и фасад также были повреждены в одном социальном объекте и одном производственном предприятии. Различные повреждения выявлены и на линии электропередачи.

В данный момент на месте работают оперативные службы. Более подробная информация о последствиях обстрела уточняется.

Атаке украинских беспилотников этой ночью также подверглись несколько гражданских объектов в Краснодарском крае. Средства ПВО работали в Павловском, Ленинградском и Ейском районах региона.

В результате падения обломков БПЛА возгорания резервуаров с топливом произошли в Павловском и Ленинградском районах. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи.