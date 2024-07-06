Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецке

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Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Находящимся на улице рекомендовали укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.

Артамонов напомнил, что при обнаружении упавшего беспилотника или его обломков не следует подходить к ним или трогать их. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112.

Атаке беспилотников уже подверглись этой ночью несколько гражданских объектов в Краснодарском крае. В частности, после падения обломков БПЛА на нефтебазе в Павловском районе загорелся резервуар по хранению топлива.

Средства ПВО также уничтожили несколько дронов в Ленинградском районе, в котором тоже произошло возгорание резервуара с топливом. Кроме того, незначительные повреждения вышки сотовой связи были зафиксированы в Ейске.