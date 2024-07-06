В Севастополе похоронили погибшую при обстреле ВСУ воспитательницу

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополе прошли похороны педагога 93-го детского садика Людмилы Хариной, которая погибла в результате обстрела ВСУ 23 июня. Отпевание прошло во Владимирском соборе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В то воскресенье Людмила Александровна была на Учкуевке. Был редкий выходной день, который она планировала провести вместе с сыном, дочкой и супругом на пляже", – рассказал глава Севастополя.

После ракетного удара она погибла на месте, а ее сын и муж с тяжелыми ранениями были эвакуированы в Москву. Дочь Хариной получила легкие ранения и осталась в городе.

Развожаев выразил искренние соболезнования всем родным и близким Людмилы.

Украинские войска атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Москву были эвакуированы 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Все пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.