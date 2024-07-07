Детонация взрывоопасных объектов произошла после атаки БПЛА в Воронежской области

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Силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников над Воронежской областью в ночь на 7 июля. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. На месте уже работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС.

В случае необходимости были подготовлены автобусы для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Специалисты проводят с населением инструктаж для обеспечения их безопасности.

Гусев добавил, что держит на контроле оперативную ситуацию в области.

Девять мирных жителей пострадали ранее в результате украинского обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ранения получили четверо сотрудников МЧС.

Украинские войска также нанесли удар при помощи дрона по гражданскому фургону на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского округа в Херсонской области. При атаке пострадали женщина и двое мужчин.