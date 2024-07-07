Режим ЧС ввели в населенном пункте Воронежской области после атаки БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Режим чрезвычайной ситуации ввели в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области после того, как склад загорелся из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома", – предупредил он, добавив, что возгорание уже удалось потушить.

Также глава региона уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас, по его словам, началась эвакуация местных жителей в пункты временного размещения. Гусев добавил, что в связи с происшествием был перекрыт участок дороги, который проходит через населенный пункт Подгоренского района.

"На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств", – подытожил он.

Силы ПВО в ночь на 7 июля обнаружили и уничтожили несколько вражеских дронов над Воронежской областью. При падении их обломков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

Гусев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы, военные и представители власти занимаются ликвидацией последствий происшествия. Для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов власти уже подготовили автобусы.

