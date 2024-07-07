Пожар на нефтебазе в станице Краснодарского края после атаки БПЛА ликвидировали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской в Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

В ночь на 6 июля несколько гражданских объектов подверглись атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае. В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе в Павловском районе загорелся резервуар по хранению топлива.

Еще один резервуар с топливом загорелся после атаки дронов в Ленинградском районе. В городе были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи.

В ночь на 5 июля атаке беспилотников подвергся город Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Всего силам ПВО удалось сбить несколько беспилотников ВСУ, однако в результате был поврежден трехэтажный многоквартирный дом, а ранения получили 6 человек. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших – 6-летняя девочка.

