Силы ПВО сбили 39 БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями двух морей

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В ночь на 7 марта дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 14 беспилотников были сбиты и перехвачены над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря, семь БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному беспилотнику было уничтожено над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее дежурные средства ПВО отразили крупную атаку беспилотниками в ночь на 1 марта. Тогда 48 украинских беспилотников было сбито и перехвачено над восьмью регионами России. В Тверской области при отражении атаки БПЛА фрагменты одного из дронов попали в окно жилого дома в городе Удомля.

