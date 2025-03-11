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11 марта, 04:48

Мэр Москвы

Собянин: еще один БПЛА уничтожен силами ПВО в Раменском городском округе

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, в Раменском городском округе в ночь на вторник, 11 марта.

Мэр Москвы уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее силы ПВО сбили в Раменском городском округе шесть беспилотников, летевших на Москву. Предварительно, на месте падения обломков не выявили каких-либо разрушений и пострадавших.

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